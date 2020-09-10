«النمروش» يعين عمران أشتيوي مستشارا إعلاميا بـ«دفاع الوفاق»

أصدر وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين علي النمروش، قرارا حمل رقم 95 لسنة 2020 بشأت التكليفات الإعلامية في الوزارة.

وبحسب القرار الصادر، والذي حصلت “الساعة 24” على نسخة من، فإن “النمروش” كلف عمران أشتيوي، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” باعتباره “إعلامي بعملية بركان الغضب” بتولي مهمام مستشار إعلامي بالوزراة.

وحمل القرار في مادته الأولى نص التكليف والذي جاء كالأتي:” تكليف عمران محمد خليل أشتيوي مستشار إعلامي بديوان وزارة الدفاع ولمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري”.

كما تصرف للمذكور أعلاه مكافاة مالية قدرها 2500 دينار شهريا، بحسب نص المادة الثانية.

كما نص القرار في مادته الثلاثة، على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.