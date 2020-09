تظاهرات في بنغازي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بخروج تظاهرات في مدينة

بنغازي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة وانتشار الفساد.

وأوضحت المصادر أن التظاهرات خرجت في منطقة سيدي حسين وشارع

جمال عبدالناصر في بنغازي بسبب تزايد انقطاع الكهرباء في المدينة، بعد أن حول رئيس

المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وجهة ناقلة ديزل مخصصة لتغذية محطات الكهرباء

بالمدينة إلى وجهة أخرى.

وتشهد مختلف المدن الليبية خلال الفترة الأخيرة تظاهرات غاضبة ضد الفساد الحكومي، والأوضاع المعيشية والخدمية المزرية التي تتسبب في معاناة مستمرة للمواطن الليبي الذي يكابد الحياة للحصول على أبسط مقومات العيش الكريم.

