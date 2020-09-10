فرنسا: المبادرات الداعمة للحوارات في ليبيا أساسية للخروج من الأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

أكدت فرنسا أن المبادرات الداعمة للحوارات الشاملة في ليبيا ولاسيما تلك التي تطرحها دول المنطقة أساسية للخروج من الأزمة.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تشيد فرنسا بجهود المملكة المغربية الرامية لاستئناف الحوار السياسي الليبي” مضيفة “أن المبادرات الداعمة للحوارات الشاملة في ليبيا ولاسيما تلك التي تطرحها دول المنطقة أساسية للخروج من الأزمة”.

أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان الليبي، اليوم الخميس ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وجاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه ادريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن الطرفين اتفقا أيضا على استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.