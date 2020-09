قال قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، في ختام قمتهم بجزيرة

كورسيكا الفرنسية بشأن التوتر في شرق المتوسط، إن الحوار الليبي الذي عقد بالمغرب

خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح .

