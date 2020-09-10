آمنة امطير: نائب رئيس المخابرات الجديد خطف زوجي.. و«الوفاق» تدعم الإرهاب فقط

هاجمت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رافضة قرار تعيين عماد الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز المخابرات بالحكومة.

وقالت “امطير”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن الطرابلسي المكلف بقرار فائز السراج، هو من خطف زوجها محمد الحريزي، مؤكدة:” أنه كان يعيث في الأرض فسادا”.

وتابعت:” للأسف حكومة السراج أصبحت حكومة تدعم الإرهاب فقط لا غير”.

وأصدر فائز السراج، اليوم الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحسب القرار الذي يحمل رقم 595 لسنة 2020 بشأن تكليف مهام المجلس الرئاسي، فإن السراج قرر تكليف عماد مصطفى عبدالسلام الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الليبية.

ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، مطالبا الجهات المختصة تنفيذه.