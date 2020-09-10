الفنانة أحلام تروي لـ”218″ تفاصيل قصة “صورها المُسرّبة”

خاص| 218

روت الفنانة أحلام اليمني، في لقاء مع برنامج “العشية” على قناة “218”، الخميس، تفاصيل حادثة “انتهاك” خصوصيتها وتسريب صورها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أحلام، أن أفرادا من إحدى الأجهزة الأمنية في بنغازي، ضبطوا زوجها السابق وأخذوا منه هاتفه الذي كان يحوي العديد من صورها الشخصية، لتتفاجأ بعد أيام بأن هذه الصور تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق روايتها.

وتحدثت أحلام بمرارة عن الحادثة التي أكدت أنها تأتي من باب “التشهير” وتجاوز كبير، وقالت “يعني ايشهروا بيا ليش، الإنسان إللي ايشهر بيا وين غيرته كانت لما نزل الصور.. ما عنداش قلب، ما عنداش هل، ماعنداش خوت، ماعنداش ناس”.

وتمنت أحلام لو أن الشخص الذي سرب الصور سألها قبل أن ينشرها، أو أنه تم استدعاؤها لتوضيح الموقف ومنع تطور المسألة إلى هذا الحد.

وتساءلت أحلام في حديثها مع “218”، عن أسباب استهدافها بهذه الطريقة، وقالت “لو إنسانة عادية كنتوا ما طلعتوا الصور، ولا عشان أنا أحلام بس”.

وفيما روت الفنانة أحلام لـ”218″ تفاصيل قصة صورها بنوع من الشجاعة، وأظهرت قوة شخصيتها وإرادتها، إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم تصدر أي جهة أمنية في بنغازي توضيحا حول الحادثة.

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