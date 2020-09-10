كهرباء الحكومة الليبية: الوضع يزداد سوءا

تشهد المنطقة الشرقية، لليوم الرابع على التوالي، مشكلة في الكهرباء، عزتها الهيئة العامة إلى العجز الكبير في توليد الطاقة.

وقال المتحدث باسم هيئة كهرباء الحكومة الليبية ربيع خليفة لـ218 إن الوضع يزداد سوءا، والعجز في ازدياد بسبب خروج بعض الوحدات سواء في محطة كهرباء شمال بنغازي أو السرير.

وعزا خليفة السبب الى نفاد مخزون الوقود الخفيف من خزانات الشركة العامة للكهرباء وعدم تزويد المحطات بالكميات المتفق عليها، من جانب شركة البريقة لتسويق النفط.

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