عمداء طرابلس يطالبون “الرئاسي” بإعلان حالة الطوارئ

طالب عمداء بلديات طرابلس الكبرى، المجلس الرئاسي بإعلان حال الطوارئ في المرافق الصحية كافة، على خلفية الوضع الوبائي المتدهور في العاصمة.

وشدد عمداء البلديات، على ضرورة تطبيق العزل بين المدن والمناطق لمنع انتشار فيروس كورونا خارج المناطق الموبوءة.

ودعا بيان العمداء إلى تكليف وزير صحة جديد في حكومة الوفاق بعيدا عن المحاصصة والجهوية، مطالبين بتخصيص أحد مستشفيات العاصمة ليكون خاصا بالحالات المصابة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 20,939 حالة، والوفيات إلى 339، فيما بلغ عدد المتعافين 2,420، والحالات النشطة 18,180.

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