دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة

المؤقتة، ومحافظ المصرف المركزي بنغازي ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس

النواب للاجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة على خلفية تظاهرات بنغازي الغاضبة ضد

تردي الأوضاع المعيشية.

The post عاجل // عقيلة صالح يدعو لاجتماع طارئ على خلفية احتجاجات بنغازي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24