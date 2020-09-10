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لجنة مكافحة «كورونا» في بني وليد تتسلم أدوية ومعدات طبية وملابس واقية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تسلمت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، مساء اليوم الخميس، شحنة من الأدوات والمعدات الطبية وبعض الملابس الوقائية التي يحتاجها فريق الرصد والوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد صالح، أن هذه التجهيزات والمعدات الصحية جاءت عن طريق عميد البلدية، سالم إنوير، لمساعدة أعضاء اللجنة بالقيام بأعمالهم في ظل النقص الذي تعانيه اللجنة.

وذكر صالح أن الشحنة تمثلت في معدات خاصة لمكتب الرصد والتقصي مثل الملابس والكمامات والقفزات ومطهرات الأيادي التي يحتاجها فريق الرصد بصفة يومية.

ووجهت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، أمس الأربعاء، نداء استغاثة إلى جميع الجهات والمنظمات بضرورة التعاون مع اللجنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المدينة والتي تجاوزت 190 حالة إصابة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذا تبدير وفساد واضح …!!!
    يعني المرض كان ليشمانيا جلدية في بني وليد بسبب انتشار الجرذان وتم ضبط العديد من الحالات –
    والآن تقولوا كورونا – ..!!! هذه كورونا اصبحتً وباء اقتصادي ومرض نفساني اصاب بداية مجموعة من الأجانب وحاشيتهم في الفنادق والسفن والقرى السياحية …!!!
    فقط يريدون ويتمنون لهذا المرض ان ينتشر بين كافة المسلمين في الارض العربية والشعوب – ويمتصوا اموالهم وثرواتهم وربما يحقنونهم به عدوانا وحسدا من انفسهم – …!!!!
    ” افلا يتدبرون القران ام على قلوب إقفالها ” صدق الله العليم العظيم .

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