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مصراتة تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2818 حالة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا
ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية،
مبينة أنها لحالات مخالطة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها حول الوضع الوبائي بالبلدية
بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات فى البلدية
بلغ 2818 حالة، منها 2118 حالة نشطة، مضيفة أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء من الفيروس،
ليصل إجمالي حالات الشفاء 642 .

كما أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد الوفيات في البلدية بلغ 58
حالة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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