مصراتة تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2818 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا

ببلدية مصراتة، اليوم الخميس، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية،

مبينة أنها لحالات مخالطة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها حول الوضع الوبائي بالبلدية

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات فى البلدية

بلغ 2818 حالة، منها 2118 حالة نشطة، مضيفة أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء من الفيروس،

ليصل إجمالي حالات الشفاء 642 .

كما أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد الوفيات في البلدية بلغ 58

حالة .

