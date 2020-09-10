“لجنة إدارة الأزمة”: إصابة 37 حالة بفيروس كورونا في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا ببلدية زليتن، اليوم الخميس، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات شفاء.

وبحسب بيان اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، فإن المختبر المرجعي بزليتن أجرى تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لـ240 عينة ليتبين سلبية 189 عينة، وإيجابية 37 عينة، إضافة إلى إيجابية 14 عينة مكررة لحالات لم تشف بعد.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.