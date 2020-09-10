في حديث لأخبار ليبيا24.. أمغيب: نتائج حوار المغرب خطوة أولى في اتجاه محاربة الفساد وتوحيد المؤسسات وإنهاء المركزية

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، اليوم الخميس، أن ما حمله البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب، يعتبر إلى حد كبير وخطوة أولى في اتجاه محاربة الفساد وتوحيد المؤسسات والقضاء على المركزية ووضع معايير لتولي المناصب السيادية التي تم التفاهم على توزيعها، مشيرًا إلى أن هذا في حد ذاته “إنجازاً كبيراً”.

وبسؤاله في حديث مع وكالة أنباء أخبار ليبيا 24، حول ما إذا كان ذلك يعتبر خطوة تمهيدا لإنجاح اجتماع جنيف القادم، وما هي الضمانات مطلوبة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، أجاب أمغيب: “على الأقل نستطيع اعتبارها مقدمة حسن نوايا من كلا الطرفين. الضمانات الوحيدة في نظري هو ممارسة كل أنواع الضغط من قبل المجتمع الدولي على النظام التركي من أجل إخراج المرتزقة والتوقف عن محاولاتها المستمرة لعرقلة هذه الجهود”.

وأضاف، “قد يكون أحد هذه الجهود المعرقلة وجود الوفد المقرب من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمكون من نواب مقاطعين وتجار اعتمادات، لذلك دائما أقول إذا لم يتوقف التدخل التركي السافر؛ فإن فرص نجاح أي حوار أو مبادرة تضل قليلة جدًا”.

وحول ما إذا كان هناك فعلا وفد من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موجود في القاهرة في هذا توقيت، قال أمغيب: “نعم منذ يومين وأعتقد أنه مازال هناك”.

وتابع: “أعتقد أن وجود هذا الوفد في هذا الوقت بالتحديد في القاهرة بناء على توجيه من قبل الأتراك والغرض منه محاولة إفشال جهود لقاء المغرب ومحاولة إقناع مصر بدعم ما جاء في بيان السراج بشأن وقف إطلاق النار والدفع باتجاه الانتخابات في مارس المقبل”.

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