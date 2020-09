أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بانطلاق تظاهرات في مدينة البيضاء

احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

