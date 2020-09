أصدر إعلاميون ومدونون، بيانا مشتركا اليوم الخميس، أعربوا

خلاله – عن رفضهم لقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج إنشاء مؤسسة للإعلام مدعومة بصلاحيات واسعة، كما أكدوا رفضهم تولي محمد بعيو

مسؤولا عنها .

The post عاجل// إعلاميون ومدونون يعلنون رفضهم قرار الرئاسي بإنشاء مؤسسة للإعلام وتعيين محمد بعيو مسؤولا عنها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24