بني وليد تتسلم شحنة أدوات ومعدات طبية لفرق الرصد للوقاية من فيروس كورونا

تسلمت لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، شحنة من الأدوات والمعدات الطبية وبعض الملابس الوقائية التي يحتاجها فريق الرصد والوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدينة.

وأوضح عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، محمد صالح، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذه التجهيزات والمعدات الصحية جاءت عن طريق عميد البلدية، سالم إنوير، لمساعدة أعضاء اللجنة بالقيام بأعمالهم في ظل النقص الذي تعانيه اللجنة.

ولفت “صالح” إلى أن الشحنة تمثلت في معدات خاصة لمكتب الرصد والتقصي مثل الملابس والكمامات والقفزات ومطهرات الأيادي التي يحتاجها فريق الرصد بصفة يومية.

كانت قد وجهت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمدينة بني وليد، أمس الأربعاء، نداء استغاثة إلى جميع الجهات والمنظمات بضرورة التعاون مع اللجنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في المدينة والتي تجاوزت 190 حالة إصابة.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، اليوم الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.