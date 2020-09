دعا عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد ووزير التعليم

بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج إلى

اجتماع طارئ لإعادة النظر في قرار تعيين محمد بعيو مسؤولا عن مؤسسة الإعلام .

