هيئة المواصلات بالحكومة الليبية تتابع مختنقات الطرق ببلديات الجنوب

عقد نائب رئيس الهيئة لشؤون الطرق والنقل البري بالهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الليبية اجتماعا مع عدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الهيئة بمدينة بنغازي، ناقش مختنقات الطرق التي تم حصرها في السابق في كافة بلديات الجنوب، حيث قام نائب رئيس الهيئة بعرض كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بالخصوص من قبل الإدارة المختصة، وذلك إلى حين توفر التغطية المالية للحكومة.

كما تم الاطلاع على الإجراءات المتخذة بخصوص تسوية القرارات السابقة بالطرق الرئيسية في المنطقة الجنوبية.

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