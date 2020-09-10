تحرير 8 مصريين من الخطف في بني وليد

أعلن مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية الأمن بني وليد، عبدالحكيم الغول، الخميس، تحرير ثماني مواطنين من الجالية المصرية، بعد خطفهم على الطر يق العام بين منطقتي القريات والشويرف جنوب بني وليد.

وقال الغول في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هناك «عصابات تقوم ببيع الأشخاص المقبوض عليهم لأحد مهربي البشر، حيث يقوم بتعذيبهم وابتزاز أهاليهم من أجل دفع فدية مادية كبيرة».

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وذكر المصدر أن المواطنين المصريين متواجدين بقسم البحت الجنائي بالمديرية حتى يتم عرضهم على النياية واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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