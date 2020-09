طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، بإطلاق

سراح الناشط المدني، أحمد فرج زاكي، الذي تم اعتقاله في مدينة طبرق على خلفية تصويره

ونشره لفيديو أثناء مشاركته في الاحتجاجات ضد تردي الأوضاع المعيشية بالمدينة.

The post عاجل // الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الناشط أحمد فرج زاكي الذي تم اعتقاله في طبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24