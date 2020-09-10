ليبيا الان

أنقرة تعود إلى لغة الهدوء وترحب بالحوار مع الأوربيين حول أزمة المتوسط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن بلاده على استعداد لبدء حوار مع الاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة حول الأزمة في المتوسط والخلاف مع اليونان.

واعتبر جاويش أوغلو في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية بين تركيا واليونان، وعليه التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط.

وتأتي تصريحات أوغلو بالتزامن مع تهديدات فرنسية بفرض عقوبات على أنقرة بسبب تعنتها في الحوار في الأزمة مع اليونان، وسط “مزاعم متضاربة حول الجرف القاري لكل منهما وحقوقهما في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يجب على الاتحاد الاوربى ان لا ينخدع فى اخوان تركيا فلا عهد له ولا امان وبناء عليه يتم فرض عقوبات كاملة ولايتم رفعها الا اذا التزمت اوربا بالقانون الدولى وحقوق جيرانها

    رد

  • والله. ماتوا. غير. الجلد. يااتراك. الكلب. احنا. عارفين. تنفخ. على. مافيش. وأين. اوردغانكم. الوسخ. الذي. من. يومين. قال. سننف. ونمزق. خرايط. العالم. بسيوفنا. ولقناه. مدار. شي. ويتودد. لأوروبا. كلب. ولايسوي. والموضوع. هو. استهلاك. محلي. ليس.الا

    رد