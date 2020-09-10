أنقرة تعود إلى لغة الهدوء وترحب بالحوار مع الأوربيين حول أزمة المتوسط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 September, 2020

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن بلاده على استعداد لبدء حوار مع الاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة حول الأزمة في المتوسط والخلاف مع اليونان.

واعتبر جاويش أوغلو في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية بين تركيا واليونان، وعليه التزام الحياد في نزاع شرق المتوسط.

وتأتي تصريحات أوغلو بالتزامن مع تهديدات فرنسية بفرض عقوبات على أنقرة بسبب تعنتها في الحوار في الأزمة مع اليونان، وسط “مزاعم متضاربة حول الجرف القاري لكل منهما وحقوقهما في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط”.