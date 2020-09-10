رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع الوزير المختص فتحية حامد.
الاجتماع بحث سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، كما تطرق إلى أوضاع النازحين والمهجرين من المناطق الغربية للمنطقة الشرقية، إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل، بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.
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