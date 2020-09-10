رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع الوزير المختص فتحية حامد.

الاجتماع بحث سير عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وآليات حلحلتها، كما تطرق إلى أوضاع النازحين والمهجرين من المناطق الغربية للمنطقة الشرقية، إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل، بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق.

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