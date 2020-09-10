‏‫”اللجنة الطبية”: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة جراء الفيروس.

وبحسب منشور اللجنة الطبية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس، بإن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تسلم 168 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 118 عينة، وإيجابية 50 عينة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة.

وذكر المنشور أنه بهذا الإعلان ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا إلى 791 حالة، بينها 24 حالة وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

جدير بالذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في بيانه رقم 186، أمس الخميس، أنه استلم عدد (2695) عينة، وبعد الفحص تبين أن هناك (2,218) عينة سالبة، وإيجابية (477) عينة مفصلة كالأتي (264 جديدة + 213 مخالطة)، وشفاء 91، ووفاة 15 حالة.