أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، الجمعة،

إلغاء عملية المسح لتقييم الوضع الوبائي الخاص بجائحة فيروس كورونا داخل مدينة سبها،

والتي كان من المقرر اجراؤها يومي السبت والأحد القادمين، وذلك بسبب الانقطاع المتكرر

للتيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم.

