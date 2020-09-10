بالصور.. “الكتيبة 160 مشاة” تنفي شائعات تهريب شحنة وقود .. وتؤكد: وصلت إلى مقر البريد  

نفت الكتيبة 160 مشاة المنضوية تحت مظلة المنطقة العسكرية سبها، والتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، الشائعات والصور التي تناقلتها صفحات السوشيال ميديا حول عملية تهريب وقود من محطة القرجومه المقابله للبوابة التابعة للكتيبة.

وبحسب منشور للكتيبة 160 على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كذبت الشائعات ونشرت صور وصول شحنة الوقود إلى مقر البريد، حيث أوضحت الكتيبة 160 أنها مخصصة لشركة ليبيانا بإجراء وموافقات وتأمين.

وقالت الكتيبة 160 في منشورها: “نحن نشهد أمام الله أن ماتناقلته بعض الصفحات كذب وتحدثنا لتوضيح الحقيقه ليس الا وهذه صور التكليفات والمراسلات وأيضا شحنة الوقود بمقر البريد لأنها الحصة المخصصة لشركة ليبيانا للهاتف المحمول”.









