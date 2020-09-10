بعد احتجاجات بنغازي.. عقيلة صالح يدعو لاجتماع موسّع  

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس الحكومة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب للإجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة لتلبية مطالب الجماهير التي خرجت بمدينة بنغازي.

وتأتي دعوة رئيس البرلمان، بعد المظاهرات التي شهِدتها مدينة بنغازي يوم أمس، احتجاجا على سوء الخدمات المعيشية.

وتظاهرت مجموعات من الشباب في شارع سيدي عبدالجليل ببنغازي للمطالبة بتحسين الخدمات.

ورصدت كاميرا “218” الاحتجاجات، والتي قام فيها المحتجين بإغلاق شارع جمال عبدالناصر بالإطارات المشتعلة، قبل يتجمّعوا ويهتفون ضد الفساد ويطالبون بتوفير الماء والكهرباء.

وأصدر عدد من الشباب بيانا أكدوا فيه أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما طالبوا بإسقاط جميع “اجسام الدولة” التي عجزت عن خدمة المواطن، وفق تعبير البيان.

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