شباب جالو: نرفض منظومة الفساد وتردي الخدمات في المدينة

أعلن شباب مدينة جالو، رفضهم لمنظومة الفساد وتردي الخدمات اليومية من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والوقود وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضح بيان شباب المدنية، بعد خروجهم في مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وانتشار ثقافة الفساد في المجتمع على كافة المستويات من السلطة المحلية الممثله في البلديات إلى القطاعات الخدمية والوزارات والهيئات الحكومية والشركات العامة.

وأشار البيان، أن سوء الخدمات، أدى إلى خروج الشباب في مظاهرات بالمدينة، للمطالبة بالحياة الكريمة.

وأضاف البيان: “لذلك خرجنا نحن شباب مدينة جالو لنعبر عن رفضنا التام للفساد والمفسدين في كل القطاعات و ننوه الى ان هذا التحرك لا ينتمى لاي كيان أو توجه سياسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية