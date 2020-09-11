رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

بنغازي 11 سبتمبر 2020 (وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الخميس، على سيّر عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، مع الوزير الدكتور فتحية علي حامد.

هذا وبحث السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، سيّر عمل الوزارة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجه العمل وآليات حلحلتها.

كما بحث السيد الرئيس أوضاع النازحين والمهجرين من مناطق غرب ليبيا، إضافة إلى استعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء المقبل؛ بما يحول دون سوء الظروف الإنسانية نتيجة للكوارث الطبيعية حال حدثت لا قدر الله.

في موضع آخر، ناقش السيد الرئيس مع الوزيرة آليات عمل صندوق دعم الزواج، بما في ذلك اعتماد لائحة التنظيم الداخلي للصندوق. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال