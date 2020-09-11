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فرج دردور: قرارات السراج مستفزة.. ويحاول جر «بركان الغضب» لارتكاب حماقة ضده

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق فرج دردور، والذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، على القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المتعلقة بتعيين نائب جديد لرئيس جهاز المخابرت، ونائب لرئيس الأمن الداخلي ورئيس للمؤسسة الليبية للإعلام.

ووصف فرج دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرارات السراج الأخيرة بـ”المستفزة”، وخاصة تنصيب “محمد بعيو”، تزامنا مع اتهام صهره بالفساد من قبل النائب العام.

وزعم “دردور” أن قرارات السراج قد تعني جر ما تعرف بـ”بركان الغضب”؛ لارتكاب حماقة ضده، يستخدمها ذريعة للهروب بما حمل، وبالتالي التغطية على الفساد الملتصق به، بأزمة سياسية تنقذه وتنقذ صهره من الملاحقة.

وأصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ايها الاخوانى الحقير دردور دلدول قطرائيل راحت عليكم يااخوان فنهايتكم باتت وشيكة وبعد محاولة باشاغا والمشرى الانقلاب على السراج بدأ يعين اعداء الاخوان فى كل مكان وقد نرى قريبا قرار باعتبار الاخوان جماعة ارهابية بعد ان اصبحت خيال مآته !!!

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    • دردور ولد صرصور خليك هناك عند الاتراك تتناك عند الاتراك وامك مستنياك وابو وراك نحى سروالك لتحصل على خازوق مغولى مغرى لتقبض الثمن من قطرايل على دورك ككلب مسعور ولكن غبى جدا لان الكل يسخر منك وعندما تكون متغاظ فان الناس تفرح فامر طبيعى انك شاذ وعكس كل الناس وينطبق عليك وينطبق على السراج قوله تعالى :-
      إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ (50)

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