الخارجية الموريتانية: التفاهمات الأولية بين الأطراف الليبية في المغرب “مشجعة”

قالت وزارة الخارجية الموريتانية، الجمعة، إنها تتابع ببالغ

الاهتمام المشاورات الجارية بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة في المغرب، مشيرة

إلى أن التفاهمات الأولية التي أشار إليها المشاركون “مشجعة”.

ودعت الوزارة في بيان لها أطراف الأزمة الليبية إلى تغليب

المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات، مطالبة إياها ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف

إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا ولا يزال هشا.

هذا وكان البيان الختامي

للحوار الليبي في بوزنيقة، أكد في وقت سابق، الخميس، أنه تم التوصل لاتفاق شامل حول

المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بعد لقاءات جرت في أجواء

ودية يسودها التفاهم والتوافق.

