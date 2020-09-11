«بليحق»: دعوة عقيلة صالح للاجتماع العاجل تهدف لمناقشة الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، بأن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” دعا رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالإضافة إلى مدير شركة البريقة ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وعددا من المسؤولين عن تقديم الخدمات للمواطن للاجتماع بمقر مجلس الوزراء بقرنادة لتلبية مطالب المتظاهرين الذين خرجوا بمدينة بنغازي على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.

وفي سياق آخر، أكد “بليحق” أن الاجتماعات في المملكة المغربية تقتصر على وضع آلية لتوزيع المناصب السيادية فقط ولا صحة لما يشاع عن طرح أو ترشيح أسماء لشغل تلك المناصب.