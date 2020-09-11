“قزيط”: استئناف الاجتماعات مع اللجنة المصرية الأحد المقبل لترسيخ السلام ودعم المسار السياسي

قال بلقاسم قزيط عضو مجلس الدولة من مصراتة، إن الاجتماعات بين وفد أعضاء مجلس الدولة، ومجلس النواب “بطرابلس” وقادة كتائب بعملية بركان الغضب مع اللجنة المصرية بالقاهرة المعنية بالملف الليبي، انتهت أمس الخميس.

وأوضح “قزيط” الذي يشارك في الاجتماعات المنعقدة بالقاهرة في تصريحات إعلامية، أن الاجتماعات ستستأنف الأحد القادم مع اللجنة المصرية المعنية بليبيا وذلك لإطلاق رؤية لتثبيت وقف إطلاق النار وترسيخ السلام ودعم مسار سياسي ينتهي بتوحيد المؤسسات السيادية والسلطات التنفيذية.

وكان قد قال مصدر مطلع لـ«الساعة24» إن وفدا يضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري ونشطاء من المنطقة الغربية بينهم قيادات من مصراتة و«الكتيبة 301» وصلوا فجر يوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمين من مصراتة.

وكشف المصدر، عن أسماء وفد المنطقة الغربية لمصر والذي يضم: النائب المنشق أبوبكر سعيد والنائب المنشق أيمن سيف النصر وسعد بوشاردة والقيادي بمدينة مصراتة حسن شابه وعضو ما يعرف “مجلس الدولة الاستشاري” بلقاسم قزيط، وعبدالله جوان وعبدالله اللافي وفهيم بن رمضان وعضو مجلس النواب المنشق في طرابلس، محمد الرعيض.