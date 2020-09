أبو عجيلة: متخوفون من استغلال طول المدة المقترحة لإجراء انتخابات في جر الليبيين إلى حرب جديدة

أعرب منسق الفريق السياسي للدكتور سيف الإسلام القذافي، في

ملتقى الحوار الليبي التشاوري بمدينة مونترو السويسرية، محمد أبو عجيلة، عن تخوفه

من استغلال المدة الطويلة المقترحة لإجراء الانتخابات، من قبل بعض الأطراف خاصة الرافضة

للديمقراطية وإجراء الانتخابات في جر الليبين إلى حرب جديدة تقضي على ما تبقى من آمالهم.

وأضاف أبو عجيلة في تصريحات له أن من حق الليبيين المطالبة

بتقصير المدة المقترحة لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن خروج الشعب الليبي للشارع هو مؤشر

على ضرورة ضبط المدد الزمنية.

وأشار أبو عجيلة إلى عدم رضاه عن تحديد مدة أقصاها 18 شهر

لإجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية في ليبيا، موضحا أن رفضه لتأجيل إجراء الانتخابات

يأتي نتيجة لمعاناة الليبيين من الوضع الاقتصادي المتردي.

وتابع أبو عجيلة أن اللقاء في مونترو بسويسرا، كان لقاءً

تشاوريًا يمثل كافة التيارات السياسية، وعلى مدى 3 أيام تم مناقشة موضوعات فصل السلطة

التنفيذية، والمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وأمور تفصيلية أخرى تتعلق بإعادة تشكيل

المجلس الرئاسي والحكومة.

