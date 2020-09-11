كلية الآداب بالزاوية تعلن تأجيل الامتحانات حتى تتوفر مستلزمات الوقاية

أعلنت كلية الآداب جامعة الزاوية، تأجيل امتحانات الكلية لحين إشعار آخر، حتى تتوفر للكلية مستلزمات الوقاية من كمامات ومعقمات.

وأوضحت الكلية، أن قرار التأجيل، يأتي بعد اجتماع مجلس الكلية، يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، يوم أمس، أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بالزاوية، فحص 92 عينة مسحة أنفية بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الامراض بالزاوية.

وأوضحت اللجنة، تسجيل 9 حالات موجبة جديدة من الزاوية المركز و13 حالة موجبة مخالطة من الزاوية المركز، و2 حالات شفاء من الزاوية المركز.

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