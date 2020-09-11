في ظل سياسة الإخوان.. احتجاج في بنغازي على تردي الخدمات

بنغازي-العنوان

أضرم عدد من المحتجين في بنغازي مساء اليوم الخميس النار في العجلات المطاطية تعبيرًا عن احتجاجهم على تدهور الخدمات العامة التي من أبرزها انقطاع الكهرباء وانعدام السيولة ووقود “الديزل”.

وقام المحتجون بإغلاق شارع الاستقلال “جمال عبدالناصر” وسط بنغازي بالعجلات وأشعلوا فيها النار عند مفترق “المدينة الرياضية”، تعبيرًا عن الحال التي تعيشها بنغازي وأغلب المدن الليبية من تدهور الأوضاع.

وتأتي مثل هذه الاحتجاجات في ظل سياسة التركيع التي تنتهجها المؤسسات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين، والتي تقودها وتسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، والتي من أبرزها المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله ومصرف ليبيا المركزي، برئاسة الصديق الكبير.

وتشهد بنغازي وغيرها من المدن الليبية انقطاعات متكررة في الكهرباء تصل إلى 10 ساعات يوميا، بسبب نفاد الوقود المشغل عن محطات توليد الكهرباء بالشركة العامة للكهرباء.

وحمّلت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، شركة البريقة لتسويق النفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مسؤولية عدم توفير وقود الديزل لمحطات توليد الكهرباء بشرق ليبيا.