فيديو: متظاهرون في بنغازي يطالبون بإسقاط مؤسسات الدولة العاجزة عن تقديم الخدمات

بنغازي-العنوان

طالب المتظاهرون في بنغازي اليوم الخميس ضد تدني الخدمات العامة بإسقاط كافة مؤسسات الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين.

وقال المتظاهرون، في بيان مسجل جرى تسجيله بمنطقة سيدي حسين وسط بنغازي، إن خروجهم جاء للمطالبة بحقوقهم الطبيعية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سقط في سبيل تحقيقها آلاف الشهداء منذ سنوات.

وذكر البيان، أن شباب مدينة بنغازي خرجوا اليوم كعادتهم لشعورهم بالظلم الواضح في ظل الغياب التام لكافة مؤسسات الدولة عليه.

وأضاف البيان، “أنه تحقيقا لطموح الشباب وثأرًا للشهداء لا نملك إلا طلب وحيد وهو سقوط كل أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين”.