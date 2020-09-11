شركة البريقة: سيرنا ناقلة وقود محملة بـ36 مليون لتر من الديزل إلى بنغازي

بنغازي-العنوان

قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الخميس، إنها قامت بتسيير ناقلة وقود محملة بـ36 مليون لتر من وقود الديزل إلى ميناء بنغازي النفطي.

ونقل المكتب الإعلامي للشركة، عن فرج الجعيدي عضو لجنة الإدارة لعمليات الشركة، أن الشركة ستقوم بإمداد محطات توليد الكهرباء وكافة محطات توزيع الوقود وباقي المرافق الخدمية بعامة المناطق الوسطى والشرقية.

وعزّت الشركة أزمة نقص وقود الديزل إلى تأخر حاملة الوقود في الوصول لمنصة الرصيف النفطي بنغازي وفق جدولة النواقل البحرية المُعد مسبقاً.