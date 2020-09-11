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مديرية أمن طرابلس تبحث قفل العاصمة كإجراء احترازي من كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أنها تبحث في إجراء قفل العام أو الجزئي للعاصمة كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت المديرية، أن الإجراء الذي تبحثه، يأتي بعد الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بالفيروس، وأنها تتجه مع مسؤولي الصحة ببلدية طرابلس الكبرى لاتخاذ عدة إجراءات صارمة للحد من انتشار الوباء، من بينها إغلاق حدود الادارية والمناطق بالكامل.

وعقدت مديرية أمن طرابلس، اجتماع تقابلي بمنطقة الفرناج، ضم مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان مع مسئولي الصحة ببلدية طرابلس الكبرى للتباحث حول فرضية القفل التام أو الجزئي لمنافذ العاصمة طرابلس في حالة استمرار ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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