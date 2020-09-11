فريق الأزمات والطوارئ أبوسليم يشرع في تعقيم مصحة النفط طرابلس

قام فريق الأزمات والطوارئ ببلدية أبو سليم، بأعمال رش وتعقيم مصحة النفط طرابلس، وفق الطلب المقدم من إدارة المصحة، ضمن الجهود المبذولة من الفريق لتعقيم الاماكن الحيوية والتي في مقدمتها المستشفيات والمصحات الواقعة في نطاق البلدية.

وفي وقت سابق، أعلنت البلدية استمرار فريق الأزمة والطوارئ التابع لها، بتقديم الدعم لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، بالمواد والاحتياجات الوقائية والاحترازية.

وأوضحت البلدية، أن المواد الاحترازية التي قدّمها الفريق، القفازات، والمطهرات والملابس الوقائية، ضمن خطة المسح لفريق الرصد والتقصي، من أجل تقييم الوضع الوبائي وكيفية التعامل مع جائحة كورونا.

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