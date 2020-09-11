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المجلس البلدي كاباو يناقش الآليات الوقائية والعلاجية من كورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس البلدي كاباو، اجتماع لمناقشة تفاصيل وآليات تنفيذ ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية وعلاجية ووقائية في قطاع الصحة وقطاعات الدولة كافة للمواجهة مخاطر وتداعيات وباء فيروس كورونا.

وأوضح المجلس، أن الطاقم الطبي المبعوث من طرف اللجنة الإستشارية العليا لمجابهة جائحة كورونا، اطلع على كل التجهيزات المتوفرة حاليا في مدينة كاباو، والتي تشمل معدات و أجهزة التشخيص المخبرية والتنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الوقائية والمواقع المخصصة لإقامة مركز عزل بسعة سريرية محددة.

وأشار المجلس البلدي كاباو، أن عملية اطلاع الطاقم الطبي، جاءت بعد تنسيق من قبل المجلس ولجنة مجابهة جائحة كورونا بالبلدية.

وقام الفرق الطبي المكون من خمسة أطباء “تخدير ،عناية فائقة”، رفقة لجنة مجابهة جائحة كورونا ببلدية كاباو، بجولة ميدانية لكل الأماكن المتوقعة لإقامة مركز عزل طبي داخل نطاق الحدود الإدارية للبلدية.

ويعمل حاليا الفريق الطبي بإعداد تقرير مفصل حول إمكانيات اللجنة والمنطقة، لإرساله للجنة الاستشارية العليا، لدراسة كيفية اعتماد مقر لإقامة مركز عزل طبي وبالإمكانيات المتاحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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