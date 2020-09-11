عملية إيريني توقف سفينة مشبوهة متجهة إلى ليبيا

أعلنت عملية إيريني البحرية الأوروبية عن وقف سفينة مشبوهة كانت متجهة نحو ليبيا.

وقال بيان لمقر العملية الأوروبية الخميس، إن “انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة الى ليبيا، هو السبب في أنه حوالي الساعة 07:00 من صباح اليوم، قامت إحدى وحداتنا البحرية بوقف وتفتيش سفينة الشحن (Royal Diamond 7) في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمال مدينة درنة الليبية”.

وأشار البيان الى أن “السفينة المذكورة كانت قد غادرت ميناء الشارقة في الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى بنغازي في ليبيا، تحمل شحنة كيروسين للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية”، إذ “يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية من قبل الأمم المتحدة”، وبالتالي “فإن التدخل يأتي طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 لعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا، والذي تم تأكيده وتمديده بموجب القرار 2526 لعام 2020”.

وأوضحت قيادة (إيريني) أن “سفينة (هامبورغ) الألمانية، بدعم من سفينة (مارغوتّيني) الإيطالية التي قاد منها القائد البحري للأصول المخصصة لعملية إيريني الأدميرال إيتوري سوتشي، العملية، منعت السفينة التجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وقامت بوقفها، مرافقة إياها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوروبي لمزيد من التفتيش والتحقيق”.

وخلص البيان إلى القول إن “عملية (إيريني) دليل ملموس لالتزام الاتحاد الأوروبي بعملية برلين، للمساهمة في استقرار ليبيا وضمان أمن سكانها”.

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