مسؤول أمريكي.. المشهد الليبي معقد وهناك جهود لدفع الأطراف للمفاوضات

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أنه “من غير الممكن حل النزاع الليبي عسكريًا،” لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المشهد الليبي “المعقد» تحول إلى ما يشبه سورية ثانية.”

وفي تصريحات صحفية الأربعاء، وصف شينكر الوضع في ليبيا بأنه “صعب؛” مرجعًا ذلك إلى أن عديد اللاعبين في المشهد الليبي “عنيدون جدًا.

وأوضح شينكر أن جزءًا من تعقيد الوضع في ليبيا هو “انعكاس للخلاف الخليجي بشأن الإخوان المسلمين،” وقال إن “الأتراك يقفون في وجه الروس، وهناك مرتزقة روس من مجموعة فاغنر إضافة إلى وجود الإماراتيين والمصريين، وكان هناك فرنسيون، وهناك إشاعات حول تدخل القطريين بأشكال معينة.”

ولفت إلى أنه ووزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، يخصصان وقتا طويلا للملف الليبي، كما أنه يبحث مع نظيريه البريطاني والفرنسي هذا الشأن “بشكل مستمر.”

وقال المسؤول الأميركي إن هناك مساع أميركية لإصلاح مهمة الأمم المتحدة في ليبيا، مضيفا “سنحصل على مبعوث خاص للتعامل مع المفاوضات في ليبيا، إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام بـ”عمل عظيم.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية