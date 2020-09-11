دي مايو.. علينا التعامل مع الوجود التركي المتزايد في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوجود التركي في ليبيا هو نتيجة الدعم العسكري القوي الذي كانت أنقرة ترغب في ضمانه لحكومة الوفاق الليبية، والذي اتضح أنه حاسم في صد الهجوم على العاصمة طرابلس.

وقال دي مايو، لصحيفة “إيل فوليو” الإيطالية، إن بلاده لم ترغب في اتخاذ طريق التدخل العسكري في ليبيا وذلك تماشياً مع دستورها وقيمها، مضيفاً: “لقد كان الخيار الصحيح، لكن من الواضح أنه الآن وربما لبعض الوقت في المستقبل سيتعين علينا التعامل مع الوجود التركي المتزايد في البلاد”.

وأشار دي مايو إلى أنه لا يعتقد أن هذا يغير الدور الإيطالي في ليبيا، موضحا أنه “لا تزال هناك رغبة كبيرة لإيطاليا في البلاد، لكنه يتطلب منا الحفاظ على حوار واضح مع أنقرة دفاعًا عن مصالحنا الوطنية”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكد دي مايو أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا تعد فرصة مهمة للاتحاد الأوروبي ليكون له دور رائد في ليبيا ووسط المتوسط، وذلك من أجل السلام والاستقرار وحماية القانون والشرعية الدولية.

كما ذكر وزير الخارجية الإيطالي أن الإمارات لها ثقل كبير في الديناميكيات الليبية، موضحاً أنه لهذا السبب فإن أبو ظبي تعد محاورًا رائدًا لإيطاليا، ويتم تأكيد ذلك من خلال التفاعل المستمر والمكثف.

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