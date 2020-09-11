الاتحاد الأوروبي: سنساعد ليبيا بشأن الاقتصاد مع قف إطلاق النار

قال المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاريلي إنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية ستساعد المفوضية الأوروبية البلد على الخروج من الأزمة وبناء اقتصاد فعال ونظام قوي على جبهة الهجرة.

وأضاف فاريلي، في جلسة الاستماع في مجلس النواب، أنه في ليبيا “نحافظ على التزامنا مع الأمم المتحدة.. ملتزمون بعملية برلين، لكن ليس من مهمة المفوضية الأوروبية أن تكون في المقدمة”.

وأوضح أنه بمجرد استئناف العملية السياسية والحوار والمصالحة في هذه المرحلة “سنتحرك لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة وبناء اقتصاد فاعل”.

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