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“السيدة اليعقوبي”: “حفتر” طلع من الباب و”خش” من الشباك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شبهت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، زاعمة أن المشير حفتر هزم عسكريا وأن ذلك فخا لكي يغنم بالسطة.

وأضافت “اليعقوبي” في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “إعادة تدوير القمامة .. أعتقد أن العملية كلها مدروسة ومخطط  لها بدقة وأن  حفتر هزم عسكرياً هو فخ لكي يغنم السلطة والحكومة التي نحميها “نحن” يعني حفتر طلع من الباب وخش من الشباك”.

وفي تغريدة أخرى لـ”اليعقوبي” منتقدة فيها قرارات “فائز السراج” الأخيرة بشأن التغييرات في المناصب، قائلة: “عملية الإختراق بعلم الرئاسي أو بجهل منه ستنتهي إلى عملية استيعاب ولن يتم تغيير طبيعة سياستهم في تعيين المناصب بالجديد الذي نتطلع إليه بل تغيير طبيعتنا نحن  لنتوافق مرغمين مع الحكومة كما هي ونقبل بها .. سياسة خود والا خلي”.

وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر أمس الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

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السيدة اليعقوبي المشير حفتر المناصب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياميبونة انتم حثالة المجتمع الليبى ومكانك خيام النكاح وانت كنتى منفرة وتصيبى من ينظر اليكى بالاكتئاب فالمرأة الطبيعية عندها حياء وانتى بلا اى حياء وشك مكشوف بعد ان تعودى على الوساخة والنجاسة فى خيام النكاح والمشير خليفة حفتر هو من سيخلص المجتمع الليبى من امثالكم من النفايات وهو من يسيطر الان على معظم ليبيا ولم يهزم ابدا كما تكذبون فهو يسيطر على اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس فاى هزيمة ايتها الحقيرة فليبيا لها جيش وطنى قوى قادر على محو مصراته من الوجود بصواريخ مداها 300كم اعلن عنها مؤخرا ولديه منظومات دفاع جوى وطائرات متطورة وجيش مائة الف مقاتل مع دعم جيش مصر مليون مقاتل قادر على تدمير الجيش التركى فى اى معركة كما حدث من قبل مرتين لهذا نرى الجبان اردوغان لا يستطيع ان يتخطى الخط الاحمر ياحمارة !!

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  • نحى سروالك بالبوة الزلمة السورى خش بيتك بمباركة زوجك الديوث اتفووووه عليكى اخوانية حقيرة من ساقطات خيام النكاح

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  • السيئة يع كوبى من نفس النوعية القذرة لداعرات اسطنبول مسقط رأس المهبول من كس امه تنزيل

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
    الفكر الاخوانى الضال ضار بالاسلام والمسلمين فهو فكر شيطانى يخلط عبادات اسلامية بمعاملات صهيونية عنصرية تعتمد على النفاق من اجل السلطة والمال باى ثمن ولهذا نرى الصهاينة يشرفون على الاعلام الاخوانى ويمولوه عن طريق قطرائيل فقنوات الاخوان بتركيا يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر ابولهب العصر وفكر الاخوان يخدم اعداء الاسلام وبشعارات اسلامية جوفاء والعبرة فى الاسلام بالمعاملات فالدين المعاملة فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل من اخوانى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته ان يقول الرسول قدوتنا معاذ الله فرسولنا الكريم صادق امين حتى قبل ان يبعث رسولا رحمة للعالمين ولا يمكن لعاقل ان يشبه القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر والمضخك ان الاخوان اختاروا صفات المنافقين فى القرآن الكريم ليعملوا بها حرفيا وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
    ولهذا وجب ان نقول ان صفات المنافقين الواردة فى القرآن الكريم دستور اخوان الشياطين المجانين حاليا

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