“السيدة اليعقوبي”: “حفتر” طلع من الباب و”خش” من الشباك

شبهت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، زاعمة أن المشير حفتر هزم عسكريا وأن ذلك فخا لكي يغنم بالسطة.

وأضافت “اليعقوبي” في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “إعادة تدوير القمامة .. أعتقد أن العملية كلها مدروسة ومخطط لها بدقة وأن حفتر هزم عسكرياً هو فخ لكي يغنم السلطة والحكومة التي نحميها “نحن” يعني حفتر طلع من الباب وخش من الشباك”.

وفي تغريدة أخرى لـ”اليعقوبي” منتقدة فيها قرارات “فائز السراج” الأخيرة بشأن التغييرات في المناصب، قائلة: “عملية الإختراق بعلم الرئاسي أو بجهل منه ستنتهي إلى عملية استيعاب ولن يتم تغيير طبيعة سياستهم في تعيين المناصب بالجديد الذي نتطلع إليه بل تغيير طبيعتنا نحن لنتوافق مرغمين مع الحكومة كما هي ونقبل بها .. سياسة خود والا خلي”.

وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر أمس الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.