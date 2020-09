السعيدي: حوار المغرب لن يحقق تقدم واقعي لإنهاء الأزمة الليبية

قال عضو مجلس

النواب علي السعيدي أمس الخميس إن حوار بوزنيقة في المغرب لن يقدم تقدم واقعي

لإنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح السعيدي

أن تنظيم الإخوان المسيطر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، على حد

قوله، لن يقدم أي تنازلات للحل في وقت تسعى فيه تركيا لإضفاء شرعية على الميليشيات

الأمر الذي يصعب الوصول إلى حلول للأزمة في ليبيا.

وبين السعيدي أن

تمديد عمر المفاوضات في بوزنيقة المغربية لن يغير من واقع الأمر شيئًا، مؤكدًا أن

تنظيم الإخوان لم يُظهر أي تنازل أو رغبة في تسوية الأزمة الليبية سواء في مؤتمر

برلين أو اتفاق موسكو.

وتوقع السعيدي،

عدم تنفيذ تفاهمات بوزنيقة مثل مؤتمر برلين ولقاء موسكو التشاوري، مضيفًا بأن رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج أثبت في كل الاتفاقيات

السابقة أنه يقود ميليشيات غير منضبطة ولا سيطرة له عليها والميليشيات أثبتت أن

كلمتها هي العليا عندما اخترقت وقف إطلاق النار في معارك طوق طرابلس في يناير

الماضي.

وحذر السعيدي من

خطورة سعي تركيا لشرعنة الميليشيات واعتبارها جسم موازي للمؤسسة العسكرية الليبية،

في الحوار الذي تجريه الأطراف الليبية بالمغرب.

وأضاف السعيدي

أن الإخوان يسعون لنزع الشرعية من الجيش لأنه العقبة الحقيقية أمامهم ومتى سقطت

هذه المؤسسة فإن مشروعهم للتمدد خارج الحدود اتجاه العمق الأفريقي سيكون حيز

التنفيذ.

وأردف أن قطر

الداعمة للتيارات المُتطرفة بالمال وجدت ضالتها في الصومال عن طريق دعمها لحركة

الشباب الصومالية المحسوبة على تنظيم الإخوان ، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن طموح

هذه الجماعة أكبر من الاستحواذ على مقدرات الدولة الليبية فقط.

