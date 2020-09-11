«الهنقاري»: السراج فقد عقله وصوابه ويجب عزله والحجر عليه

هاجم محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ«الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وطالب بعزله، بعد القرارات التي اتخذها أمس الخميس، وعلى رأسها تعيين نائب جديد لرئيس جهاز المخابرت، ونائب لرئيس الأمن الداخلي ورئيس للمؤسسة الليبية للإعلام.

وقال “الهنقاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب عزل السراج والحجر عليه لهذه الأسباب، فقرارت السراج الأخيرة، تدل على أنه فقد عقله وصوابه”.

وتابع “الهنقاري”، أن قرارات السراج تمثل بيعا لدماء شهداء الثورة، وأصبح آداة في يد عبيد المقبور الإزلام والمخابرات الإمارتية والمصرية.

وتطرق إلى نتائج اجتماع سويسرا، زاعما أنها عبارة عن “كلام فاضي” ولن يتم الاستقرار، إلا بعقاب المجرمين.

وأصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الخميس، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.