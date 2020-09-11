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“العباني”: وزير خارجية المغرب أعطى لمجلس الإخوان الليبي ما لم يعطه اتفاق الصخيرات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، نتائج الحوار الليبي – الليبي والذي تستضيفه المغرب، موضحا أنه أعطى مجلس الإخوان الليبي في إشارة منه إلى مجلس الدولة مكاسب أكثر من اتفاق الصخيرات.

وهاجم “العباني” في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قائلا: “وزير خارجية الحكومة الإخوانية بالمغرب يعطي لمجلس الإخوان الليبي، ما لم يعطه اتفاق الصخيرات”.

وكان الدكتور محمد عامر العباني، قد أوضح في منشور سابق له أن حوار الفرقاء الذي يجري بمدينة بوزنيقة المغربية، سيزيد الأزمة الليبية تأزما، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن أحد أطراف الحوار مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، بينما الطرف الثاني ما يسمى بمجلس الدولة المهيمن عليه من قبل الإخوان المسلمين الذين سبق لمجلس النواب وأن قرر أنها منظمة إرهابية.

جدير بالذكر أن المشاركين في الحوار الليبي – الليبي والذي عقد في مدينة بوزنيقة بالمغرب، وانتهت جلساته مساء أمس الخميس، قد أعلنوا عن عدة قرارات تم إعلانها في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وأوضح البيان الختامي للحوار الليبي في المغرب استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وانه تم التوصل لاتفاق شامل بشأن المناصب السيادية، وأن المحادثات هدفت لتوحيد المناصب السيادية.

وأكد وفد مجلس الدولة لمحادثات بوزنيقة أننا وجدنا الكثير من المشتركات على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل، ونثق كثيرا في موقف الرباط النزيه المحايد من الأزمة في ليبيا.

ومن جانبه أشار وفد مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى أمله في التوصل إلى ليبيا موحدة يسودها الاستقرار، مؤكدين أن محادثات المغرب مع وفد مجلس الدولة الليبي شهدت انسجاما كبيرا.

وكانت جلسات الحوار الليبي – الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية قد انتهت مساء اليوم الخميس، حيث أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على حل مشاكلهم من دون وصاية.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة، مؤكدا أن لحوار الليبي – الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات.

 

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الحوار الليبي – الليبي الدكتور محمد عامر العباني مجلس الدولة وزير الخارجية المغربي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشمس تغرب على الاخوان فى كل مكان بعد ان سقطت عنهم الاقنعة وظهر وجههم الصهيونى القبيح
    فالفكر الاخوانى الضال ضار بالاسلام والمسلمين فهو فكر شيطانى يخلط عبادات اسلامية بمعاملات صهيونية عنصرية تعتمد على النفاق من اجل السلطة والمال باى ثمن ولهذا نرى الصهاينة يشرفون على الاعلام الاخوانى ويمولوه عن طريق قطرائيل فقنوات الاخوان بتركيا يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر ابولهب العصر وفكر الاخوان يخدم اعداء الاسلام وبشعارات اسلامية جوفاء والعبرة فى الاسلام بالمعاملات فالدين المعاملة فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل من اخوانى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته ان يقول الرسول قدوتنا معاذ الله فرسولنا الكريم صادق امين حتى قبل ان يبعث رسولا رحمة للعالمين ولا يمكن لعاقل ان يشبه القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر والمضخك ان الاخوان اختاروا صفات المنافقين فى القرآن الكريم ليعملوا بها حرفيا وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
    ولهذا وجب ان نقول ان صفات المنافقين الواردة فى القرآن الكريم دستور اخوان الشياطين المجانين حاليا

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