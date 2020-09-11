ارتفاع حالات الوفاة بوباء كورونا في سرت إلى 11 حالة

أكدت مصادر اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفاة شخصين بسبب إصابتهما بفيروس وباء كورونا المستجد وذلك بقسم العزل بمستشفى سرت.

وقال رئيس اللجنة محمد الاميل، أن عدد حالات الوفاة بسرت جراء الفيروس وصل إلى تسجيل 11 حالة وفاة.

كما أوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بالوباء بسرت ارتفع إلى اربعون حالة مصابة، بينما وصل عدد العينات التحاليل السريعة التي قام بسحبها فريق الرصد والتقصي بسرت من مرضى في حالات اشتباه ومخالطين وصل عددهم إلى أكثر من 2400 تحليل بينما حالات الشفاء أكثر من 16 حالة، إضافة إلى أكثر من 56 عينة مسحة أنفية تم إرسالها إلى المختبر المرجعي بنغازي.