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سالمة المدني: «بعيو» لا يبتز ولا يساوم ورجل دولة رغم أنف الإخوان

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دافعت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن قرار تعيين محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

وقالت سالمة المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الهجمة الإخوانية الشرسة ضد محمد بعيو لا بد من التصدى لها لأنهم يريدون أذنابهم فى المواقع القيادية والكفاءات يطعنون فيها، على حد قولها.

وتابعت “المدني”:” عن نفسى وللتاريخ أتمنى أن يكون محمد بعيو رئيسا لليبيا وليس فقط مدير المؤسسة العامة للإعلام”، على حد قولها.

وأضافت أن الرجل- بعيو- عندما تولى أمر مؤسسة الصحافة كانت أجمل أيامها، فالحقوق والبيئة المناسبة للعمل كلها كانت متوفرة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن “بعيو” لا يبتز ولا يساوم، يعرف قدرات فريق العمل ويعطى الخبز لخبازه، فمحمد بعيو رجل دولة ويحب ويسعى ويفعل أن يكون مستوى العمل راقى جدا” على حد وصفها.

واختتمت:” هذه شهادتى رغم أنف الإخوان من العمارى حتى شياطين السوشل ميديا”.

وعين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الخميس، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.

الوسوم

الإخوان الابتزاز رجل دولة سالمة المدني محمد بعيو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هزيان الاخوان نتيجة تساقطهم فى كل مكان بعد سقوط القناع عن وجوههم القذرة وكراهية الشعب لهم فهم من زرعوا الحقد والكراهية والعنصرية وسفكوا الدماء وافسدوا فى الارض ولا امن ولا امان الا بالتخلص من الاخوان وايداعهم اما السجون او قرقارش فهم لايعيشون الا فى الظلام وعندما تسلط عليهم الاضواء يسقطون كما راينا فى تونس الغنوشى الحقير يخون تونس ويبيعها لاردوغان فالغدر والخيانة فى دماءهم وتاريخهم اسود ودموى واستئصالهم واجب وطنى فالاخوان سرطان العصر كلاب النار الاشرار خوارج العصر

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  • الفكر الاخوانى الضال ضار بالاسلام والمسلمين فهو فكر شيطانى يخلط عبادات اسلامية بمعاملات صهيونية عنصرية تعتمد على النفاق من اجل السلطة والمال باى ثمن ولهذا نرى الصهاينة يشرفون على الاعلام الاخوانى ويمولوه عن طريق قطرائيل فقنوات الاخوان بتركيا يشرف عليها الاسرائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست السابق والمستشار الاعلامى لامير قطر القذر ابولهب العصر وفكر الاخوان يخدم اعداء الاسلام وبشعارات اسلامية جوفاء والعبرة فى الاسلام بالمعاملات فالدين المعاملة فلا يمكن لاى عاقل ان يقبل من اخوانى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان وفاجر فى خصومته ان يقول الرسول قدوتنا معاذ الله فرسولنا الكريم صادق امين حتى قبل ان يبعث رسولا رحمة للعالمين ولا يمكن لعاقل ان يشبه القرآن الكريم كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر والمضخك ان الاخوان اختاروا صفات المنافقين فى القرآن الكريم ليعملوا بها حرفيا وينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16) مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ (17) صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ (18)
    ولهذا وجب ان نقول ان صفات المنافقين الواردة فى القرآن الكريم دستور اخوان الشياطين المجانين حاليا

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