سالمة المدني: «بعيو» لا يبتز ولا يساوم ورجل دولة رغم أنف الإخوان

دافعت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن قرار تعيين محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام.

وقالت سالمة المدني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الهجمة الإخوانية الشرسة ضد محمد بعيو لا بد من التصدى لها لأنهم يريدون أذنابهم فى المواقع القيادية والكفاءات يطعنون فيها، على حد قولها.

وتابعت “المدني”:” عن نفسى وللتاريخ أتمنى أن يكون محمد بعيو رئيسا لليبيا وليس فقط مدير المؤسسة العامة للإعلام”، على حد قولها.

وأضافت أن الرجل- بعيو- عندما تولى أمر مؤسسة الصحافة كانت أجمل أيامها، فالحقوق والبيئة المناسبة للعمل كلها كانت متوفرة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن “بعيو” لا يبتز ولا يساوم، يعرف قدرات فريق العمل ويعطى الخبز لخبازه، فمحمد بعيو رجل دولة ويحب ويسعى ويفعل أن يكون مستوى العمل راقى جدا” على حد وصفها.

واختتمت:” هذه شهادتى رغم أنف الإخوان من العمارى حتى شياطين السوشل ميديا”.

وعين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الخميس، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.